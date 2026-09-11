Офицер Салют: ВСУ бросают артиллерию НАТО на славянско-краматорском направлении

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Украинские артиллеристы на славянско-краматорском направлении до последнего работают из своих орудий, а потом бросают их из-за невозможности эвакуировать под ударами дронов.
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