Бывший советник по вопросам стратегической коммуникации в сфере нацбезопасности и обороны офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что считает себя русским и причисляет себя к русской цивилизации.
Арестович заявил, что считает себя русским
Комментарии
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АндрейБорков
Таких "русских" принято в России выводить за баню, на край рва и пускать в расход.
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17 час.
В
Валерий
Ну надо было чуть пораньше, годика на 5-семь. Был бы хороший выход
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17 час.
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