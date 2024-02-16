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Арестович заявил, что считает себя русским

Арестович заявил, что считает себя русским

Бывший советник по вопросам стратегической коммуникации в сфере нацбезопасности и обороны офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что считает себя русским и причисляет себя к русской цивилизации.

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Комментарии
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АндрейБорков
Таких &quot;русских&quot; принято в России выводить за баню, на край рва и пускать в расход.
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17 час.
В
Валерий
Ну надо было чуть пораньше, годика на 5-семь. Был бы хороший выход
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17 час.

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