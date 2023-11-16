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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Властям Свердловской области заплатят, чтобы они не облагали бизнес налогами

В 2023 году федеральное правительство выделит 2,6 млрд рублей Свердловской области и еще 31 региону. Деньги предназначены для того, чтобы доходы бюджета не уменьшались при освобождении бизнеса от налогов.

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