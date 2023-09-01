Можно ли в эти выходные, 2 и 3 сентября, работать на огороде, ходить на кладбище? Запреты на Самуилов день и Фаддея Проповедника

«Эти выходные, 2 и 3 сентября, в России сопровождаются некоторыми запретами и особыми традициями. В эти дни празднуется Самуилов день и день святого Фаддея Проповедника, что придает особый смысл этим датам.
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