Царьград Фото: Vasilii Smirnov/Globallookpress Уехавшие из России журналисты "Эхо Москвы" сокрушаются, что на Родине их отсутствие никто не заметил.
Бежавшая из России "богема" не понимает, почему и без них нам хорошо
Комментарии
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Надежда
У долина в России ряха в телевизоре не помещалась, а на "вольных хлебах" запада что-то схуднул бедолага...)
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9 час.
Игорь Кузнецов
Нужно понимать что всю эту "публику журналистов" воспитывал Яковлев и его "подпевалы". Вопрос - зачем Яковлева (по ходотайству Горбачёва) генсек Андропов снова "приблизил" к идеологическому сектору в Политбюро ЦК КПСС? И теперь анекдот - "Кто такой Брежнев"? - Мелкий политический деятель эпохи АЛЛЫ ПУГАЧЁВОЙ.
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8 час.
Jurij Najdenov
Иди ты в жопу, со своим анекдотом, мелкий писака в тырнете.
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4 час.
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