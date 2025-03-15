Бежавшая из России "богема" не понимает, почему и без них нам хорошо

У долина в России ряха в телевизоре не помещалась, а на "вольных хлебах" запада что-то схуднул бедолага...)

Игорь Кузнецов

Нужно понимать что всю эту "публику журналистов" воспитывал Яковлев и его "подпевалы". Вопрос - зачем Яковлева (по ходотайству Горбачёва) генсек Андропов снова "приблизил" к идеологическому сектору в Политбюро ЦК КПСС? И теперь анекдот - "Кто такой Брежнев"? - Мелкий политический деятель эпохи АЛЛЫ ПУГАЧЁВОЙ.