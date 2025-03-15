Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Бежавшая из России "богема" не понимает, почему и без них нам хорошо

Бежавшая из России "богема" не понимает, почему и без них нам хорошо

Царьград Фото: Vasilii Smirnov/Globallookpress Уехавшие из России журналисты "Эхо Москвы" сокрушаются, что на Родине их отсутствие никто не заметил.

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Комментарии
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Надежда
У долина в России ряха в телевизоре не помещалась, а на &quot;вольных хлебах&quot; запада что-то схуднул бедолага...)
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9 час.
Игорь Кузнецов
Нужно понимать что всю эту &quot;публику журналистов&quot; воспитывал Яковлев и его &quot;подпевалы&quot;. Вопрос - зачем Яковлева (по ходотайству Горбачёва) генсек Андропов снова &quot;приблизил&quot; к идеологическому сектору в Политбюро ЦК КПСС? И теперь анекдот - &quot;Кто такой Брежнев&quot;? - Мелкий политический деятель эпохи АЛЛЫ ПУГАЧЁВОЙ.
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8 час.
Jurij Najdenov
Иди ты в жопу, со своим анекдотом, мелкий писака в тырнете.
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4 час.
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