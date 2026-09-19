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Мировое обозрение

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Три депутата польского Сейма попали в базу «Миротворца»*

Три депутата польского Сейма попали в базу «Миротворца»*

Украинский ресурс «Миротворец»* продолжает пополнять свои списки европейскими парламентариями. 19 сентября в базе появились имена сразу трёх депутатов польского Сейма — Михала Воса, Дороты Арцишевской-Миелевчик и Анджея Вальдемара.

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