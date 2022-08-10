Известный уссурийский артист Сергей Солянников ушел из театра им. Комиссаржевской

Известный уссурийский артист Сергей Солянников ушел из театра им. Комиссаржевской

Любимец уссурийских поклонников театра Сергей Солянников приглашен в труппу Иркутского драматического театра и уже утвержден на главную роль в спектакле по пьесе Александра Островского.

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