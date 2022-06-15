Поболтаем

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  • Игорь
    Ну и нах нам знать ИСТОРИЮ пиндостана? Как были сборищем жуликов и бандитов, так ничего за прошедшие века и не измени...«Да придёт «Спаси...
  • Светлана Снегина
    зига ? да ужТак вот оно что
  • Андрей Тимохин
    Один стент до санкций — 1500-2000$ 🤥 У каждого "спенса" такие деньжищи находятся на самом видном месте, да ещё и в п...Размышления о том...

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