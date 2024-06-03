Пресс-конференция к турниру UFC 303 с участием Макгрегора перенесена. Подозревается, что из-за проблем Конора

Мероприятие, посвященное к турниру-возвращению Конора Макгрегора, отложено по неуказанной причине. Пресс-служба UFC объявила о переносе пресс-конференции к турниру UFC 303, проведение которой было запланировано в Дублине.
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