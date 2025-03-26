Правоохранители Молдавии усиливают контроль в Гагаузии после ареста лидера

В Молдавии увеличивается число полицейских в Гагаузии после ареста главы автономии Евгении Гуцул. Заместитель главы Виктор Петров сообщает о возможной блокаде Комрата и предстоящем митинге в поддержку задержанной.
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