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Правоохранители Молдавии усиливают контроль в Гагаузии после ареста лидера

Правоохранители Молдавии усиливают контроль в Гагаузии после ареста лидера

В Молдавии увеличивается число полицейских в Гагаузии после ареста главы автономии Евгении Гуцул. Заместитель главы Виктор Петров сообщает о возможной блокаде Комрата и предстоящем митинге в поддержку задержанной.

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