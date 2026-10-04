Эксперт Марков раскрыл "ключевую ошибку" шиномонтажа. Почему чаще всего повреждаются диски

Ошибки шиномонтажа зимних колёс могут навредить дискам. Эксперт раскрыл причину поломки.Осенью автолюбители меняют летнюю резину на зимнюю.
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