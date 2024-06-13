Страны G7 договорились, как направить прибыль от российских активов на $50 млрд для Украины

Страны «Большой семерки» договорились о структуре кредитования, основанной на размере их экономик, чтобы предоставить Украине 50 млрд долларов с использованием прибыли от замороженных российских активов, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
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