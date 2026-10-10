Тренер «Зенита» Семак после победы над «Краснодаром» высказался о Соболеве

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над «Краснодаром» заявил, что доволен не только голами форварда «сине‑бело‑голубых» Александра Соболева, но и его вкладом в командную работу.
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