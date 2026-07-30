Jupiter зафиксировал рост объёма внебиржевой торговли на 360% с начала года

Агрегатор децентрализованных бирж Jupiter, доминирующий в экосистеме Solana, сообщил о росте объёма внебиржевой торговли токенизированными активами примерно на 360% с начала года — показатель, впечатляющий даже на фоне общего роста маршрутизируемого через платформу объёма примерно на 300%.