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Jupiter зафиксировал рост объёма внебиржевой торговли на 360% с начала года

Jupiter зафиксировал рост объёма внебиржевой торговли на 360% с начала года

Агрегатор децентрализованных бирж Jupiter, доминирующий в экосистеме Solana, сообщил о росте объёма внебиржевой торговли токенизированными активами примерно на 360% с начала года — показатель, впечатляющий даже на фоне общего роста маршрутизируемого через платформу объёма примерно на 300%.

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