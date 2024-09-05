Генерал Клиш заявил, что БПЛА с Украины не нарушал воздушное пространство Польши

Польша спустя 10 дней завершила операцию по поиску беспилотника, который прилетел с Украины. Он не нарушил воздушное пространство страны, заявил оперативный командующий Вооруженными силами Польши генерал-майор Мацей Клиш, передает RMF-24.
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