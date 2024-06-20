Состояние кукурузы в одном из штатов США резко ухудшилось

Состояние кукурузы в американском штате Северная Каролина упало с самого лучшего в стране две недели назад до худшего, говорится в отчете министерства сельского хозяйства США, 20 июня сообщает новостной портал Agriculture.
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