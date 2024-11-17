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Русская весна

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Илон Маск заявил, что Европа умирает из-за низкой рождаемости

Илон Маск заявил, что Европа умирает из-за низкой рождаемости

Американский миллиардер Илон Маск заявил в соцсети X* о вымирании европейского населения. Так он прокомментировал публикацию с показателями рождаемости в странах ЕС.

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