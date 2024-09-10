Дураки и покойники. Одним Путин поставил диагноз, а других «похоронил»

Чем порадовала нас прошедшая неделя? Острым глазом российских наводчиков, рекордами на Восточном экономическом форуме, комментарием Владимира Путина по поводу предстоящих выборов в США, и его же зловещим молчанием на тему Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии