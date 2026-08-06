🔍 Жертвенное погребение младенца обнаружили археологи на востоке Крыма Учёные обнаружили останки младенца под алтарным столом, вмурованным в основание северной стены храма Зевса Генарха и Сотера.
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🔍 Жертвенное погребение младенца обнаружили археологи на востоке Крыма Учёные обнаружили останки младенца под алтарным столом, вмурованным в основание северной стены храма Зевса Генарха и Сотера.