Мохаммед бен Сулайем: Формула 1 не будет существовать без FIA

FIAПрезидент FIA Мохаммед бен Сулайем исключил раскол Формулы 1 с руководящим органом. У лидера FIA было несколько конфликтов с гонщиками и командами Формулы 1 с тех пор, как он вступил в должность в конце 2021 года.
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