Могла ли акватическая обезьяна стать прямоходящей?

﻿﻿Для ЛЛ: автор подписал соглашение о конфиденциальности, поэтому она не может. Время от времени в Интернете можно увидеть «теорию», которая считает, что люди — это водные обезьяны, а человеческие характеристики — результат адаптации к жизни в воде.