Военное обозрение

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Подполковник НМ ЛНР в отставке рассказал о попытках командования ВСУ предотвратить окружение Артемовска

Подполковник НМ ЛНР в отставке рассказал о попытках командования ВСУ предотвратить окружение Артемовска

Ожесточенные бои за город Артемовск в ДНР продолжаются. Бойцы ЧВК «Вагнер» теснят противника с севера, востока и юга.

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