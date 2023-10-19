Сын Стаса Намина рассказал об обстоятельствах совершенного им двойного убийства

Правоохранители провели с ним проверку показаний на месте.Как ранее сообщал «Царьград», приемный сын Стаса Намина, 39-летний Роман Микоян признался в убийстве родственников в городском округе Истра, об обстоятельствах двойного убийства он рассказал на месте преступления, сообщает тг-канал ГСУ СК России по Московской области.
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