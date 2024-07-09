Не рецепт, а чудо: берем лист теста и за минуту делаем ассорти выпечки с разной начинкой

В восточной традиции пирожки делаются иначе, чем привыкли у нас. Вкуснее всего получается выпечка сразу с тремя видами начинки, каждый пирожок получается скорее мини-пирогом, долго остающимся сочным и свежим.
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