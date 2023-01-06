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20-й титул Канады на МЧМ, Канчельскис обвинил Россию в покупке игр ЧМ-2018, дебют Роналду за «Аль-Наср» откладывается, «Ман Сити» обыграл «Челси» и другие новости

20-й титул Канады на МЧМ, Канчельскис обвинил Россию в покупке игр ЧМ-2018, дебют Роналду за «Аль-Наср» откладывается, «Ман Сити» обыграл «Челси» и другие новости

1. В феерическом интервью Андрей Канчельскис заявил, что Россия купила все игры на ЧМ-2018, в том числе против Испании.

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