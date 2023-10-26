Никаких носков и сковородок: как приятно удивить близких своим подарком

Как устроить близкому человеку незабываемый сюрприз? Куда повести девушку на свидание мечты? Что подарить родителям, жене или мужу? И можно ли, в конце концов, дарить деньги по этикету? Разбираемся вместе с психологом и экспертом по этикету.