Озвучено имя нового ведущего КВН

Erl Schweizer

КВН; Что, где, когда; Дом-2; Врачи на все руки каждый год вылазят; фильм с вечно живым Мухтаром; Сюжеты почти всех остальных фильмов про ментов, преступления и наказания, гениальных следователей; Чо б такое мне из вечного представить, чтобы была трибуна, графин с граненым стаканом, текст с простеньким чтивом и тыщи восторженных зрителей в зале, типа я тута главный, а остальные мелюзга, короче актеришки (и чтоб денюшки запросто так капали). Как на нащет показа мод толстых баб в труселях и без? Свыше не одобрють? Ну, тады чо-нибудь сурьезнее: игра в подкидного дурака. Прикинь, сидят тама за столом Слуцкий, Ксюха Собчак, Соловьев и Ирина Роднина. Правила строгие: крыть тока картами, матом под запретом, остался в дураках - раком ползешь под столом на другую сторону. Во азарт! Про политику ни-ни, тока анекдоты или чо-то смешное. Ну не 24 часа же в сутки быть сурьезным, ета жа тожа не правильно. Одна загвоздка - название, надыть чо-нибудь возвышенное, типа Умнейший, чо та надыть супротив дурака по-научному антитезить