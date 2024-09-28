Супружеской паре в Германии грозит тюрьма за трансляцию российских телеканалов в интернете

Семье в Германии грозит тюремный срок за трансляцию «России 1» и RT в интернетеDepositphotos Проживающую в Германии супружескую пару заподозрили в организации показа в интернете российских телеканалов, которые находятся под санкциями Евросоюза.
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