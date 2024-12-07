Член Общественного совета и стражи порядка приняли участие в акции «Не доверяй, а проверяй!»

Сотрудники Министерства внутренних дел республики совместно с членом Общественного совета при МВД Сергеем Киушкиным приняли участие в акции «Не доверяй, а проверяй!», направленной на повышение бдительности граждан, и напомнили алгоритм действий при попытке совершения противоправных действий в отношении них.