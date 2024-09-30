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Снукерист.ру

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Джордан Браун вышел в финальные этапы Northern Ireland Open 2024

Джордан Браун вышел в финальные этапы Northern Ireland Open 2024

Североирландец Джордан Браун выиграл у Лиама Дэвиса, а Джимми Уайт одержал победу над Джексоном Пейджем во втором раунде квалификации на турнире Northern Ireland Open 2024 в Шеффилде, сообщает WST Джордан Браун (фото: WST)Все Новости и результаты турнира Northern Ireland Open 2024.

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