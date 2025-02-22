Российские войска продолжают наступление на ключевых направлениях СВО на Украине, демонстрируя успехи на Запорожском, Купянском, Часовярском и других фронтах, уничтожая инфраструктуру ВСУ и расширяя зоны контроля, несмотря на сопротивление противника, включая дроны и наёмников.