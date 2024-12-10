Настоящий монстр: в Таиланде прямо в городе сняли на видео питона размером с автобус

Улицы тайской провинции Паттани недавно затопило, ближайшие реки вышли из берегов. Вместе с водой в город добрались и создания джунглей: прохожие на видео сняли колоссальных размеров питона, больше похожего на реального динозавра.
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