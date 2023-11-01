Ростех до конца года завершит испытания первого опытного образца нового индустриального двигателя

Фото: Объединенная двигателестроительная корпорация Объединенная двигателестроительная корпорация в декабре текущего года завершит испытания первого опытного образца нового индустриального двигателя АЛ-41СТ мощностью 25 МВт.
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