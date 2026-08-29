Три условия, чтобы получить пенсию по старости: Начался новый период. Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин напомнил, что в 2027 году обычная страховая пенсия не будет назначена никому.
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