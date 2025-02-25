Профессор назвала распространенные причины возникновения деменции

Деменция — гетерогенное когнитивное расстройство и может быть обусловлено различными заболеваниями. Появлению очевидных симптомов когнитивного снижения предшествуют признаки легкой забывчивости, снижения ментальной активности.
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