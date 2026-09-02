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Эмитент «ГПБ Финанс» разместил облигации на 7 млрд рублей

Эмитент «ГПБ Финанс» разместил облигации на 7 млрд рублей

Облигации размещались по цене 100% от номинальной стоимости, агентом выступил Газпромбанк. Купонный доход зависит от ключевой ставки Банка России.

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