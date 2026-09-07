Лавров заявил о потере доверия России к Западу навсегда

Глава МИД России Сергей Лавров заявил на встрече со студентами МГИМО, что Россия утратила веру в Запад и не предоставит ему второго шанса.
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