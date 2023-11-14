Цены на выживание: раскрыты шокирующие расценки за услуги в украинской армии Елена ВайленкоВидео, опубликованное женой пропавшего без вести украинского военного, стало свидетельством удивительных практик в Вооруженных силах Украины (ВСУ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии