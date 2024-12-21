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Всё о женщинах

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  • Михаил Е
    Калымят 😂Названы способы п...
  • Александр Маркитанов
    Психиатр с патологоанатомом и писал заметку)))Названы способы п...
  • Михаил Е
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Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Мясо по-французски — горячее блюдо, которое доказывает: не все деликатесы сложны в приготовлении. Вложив минимум ингредиентов и усилий, вы сможете приготовить изысканное угощение, которое украсит праздник или романтический ужин.

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