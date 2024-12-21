Мясо по-французски — горячее блюдо, которое доказывает: не все деликатесы сложны в приготовлении. Вложив минимум ингредиентов и усилий, вы сможете приготовить изысканное угощение, которое украсит праздник или романтический ужин.
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