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Барыня с копытцем

Барыня с копытцем

Знаете, я не люблю публичных склок, и стараюсь не критиковать своих коллег. Разве что Шария иногда под**бываю — но по-дружески, и потом, он этого заслужил.

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Комментарии
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НН
Неизвестно Неизвестно
Удивительные люди,как Собчак. Пьют, срут, гадят словесно. Раковая опухоль на теле России.
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1 час.
Eduard
Собчак она же &quot;Лошадь Прежевальского&quot;!
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30 мин.
Елена
Она ассоциируется у меня только со словом подлость.
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11 мин.

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