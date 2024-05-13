Знаете, я не люблю публичных склок, и стараюсь не критиковать своих коллег. Разве что Шария иногда под**бываю — но по-дружески, и потом, он этого заслужил.
Барыня с копытцем
Комментарии
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НН
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Удивительные люди,как Собчак. Пьют, срут, гадят словесно. Раковая опухоль на теле России.
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1 час.
Eduard
Собчак она же "Лошадь Прежевальского"!
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30 мин.
Елена
Она ассоциируется у меня только со словом подлость.
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11 мин.
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