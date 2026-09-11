Титов: в рейтинге экспортеров в КНР почти 40% досталось производителям продуктов

Производители продовольствия заняли почти 40% позиций в рейтинге крупнейших российских экспортеров в Китай.
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