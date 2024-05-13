Пять территорий ЯНАО попали в зону риска по природным пожарам

Природные пожары прогнозируются в пяти муниципалитетах ЯНАО, они начнутся в июне. Об этом рассказал начальник отдела охраны и защиты лесов управления лесного хозяйства департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО Максим Михайловский.
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