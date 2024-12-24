Сказ о том, как в России едва не ввели многожёнство.

W

Walery

Да ладно многоженство - мусульмане женщин на Востоке никогда не отличали от скотины. Более значимая тема о мусульманском правосудии - это дискриминация по национальным признакам , фальсификации и лжесвидетельства... как буквальная тупость получившего или купившего место судьи субъекта. Для примера изучите как бы "продвинутый" Казахстан... тут имеются судебные решения на уровне идиотизма, и которые невозможно правовыми методами пересмотреть и отменить. Власть Бая как в средневековых Аулах... это всё... государство... как бы.