Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Сказ о том, как в России едва не ввели многожёнство.

Сказ о том, как в России едва не ввели многожёнство.

Тут у нас очередная сенсация (недолго продержавшаяся, правда) под новогоднюю ёлочку: Совет учёных-богословов (улемов) Духовного управления мусульман России (ДУМ) выпустил фетву, разрешающую добрым последователям Аллаха мужеского полу заключать до четырех религиозных браков.

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Комментарии
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W
Walery
Да ладно многоженство - мусульмане женщин на Востоке никогда не отличали от скотины.  Более значимая тема о мусульманском правосудии - это дискриминация по национальным признакам , фальсификации и лжесвидетельства... как буквальная тупость получившего или купившего место судьи субъекта. Для примера изучите как бы &quot;продвинутый&quot; Казахстан... тут имеются судебные решения на уровне идиотизма, и которые невозможно правовыми методами пересмотреть и отменить. Власть Бая как в средневековых Аулах... это всё... государство...  как бы.
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1 д.
Рауф Растов
Если б я был султан, я б имел трех жен, и тройной красотой был бы окружен. Вот &quot;Если б&quot;...😀😀😀
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20 час.

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