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Царьград

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Самсонова вышла в четвертьфинал WTA 500 в Гвадалахаре

Самсонова вышла в четвертьфинал WTA 500 в Гвадалахаре

Русская теннисистка Людмила Самсонова попала в четвертьфинал турнира WTA 500 в Гвадалахаре. В матче второго круга она обыграла американку Кайлу Дэй за 2 часа 44 минуты.

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