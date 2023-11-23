В Калужской области полицейские и общественники рассказали пожилым гражданам как не стать жертвой мошеннических схем

Сотрудники УМВД России по городу Калуге совместно с представителем Общественного совета при ведомстве Данилом Сагдуллиным приняли участие в мероприятии, организованном представителем Государственной областной научной библиотеки имени В.
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