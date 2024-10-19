Ушел из жизни Сергей Дмитриевич Эммануилов

Председателю комитета Архангельского областного Собрания по социальной политике и здравоохранению, заслуженному врачу РФ было 72 годаСергей Дмитриевич прожил долгую и интересную жизнь, наполненную служению людям.
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