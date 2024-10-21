Мирный житель получил осколочные ранения и перелом ноги после обстрела ВСУ села Грузское

Белгородская область подверглась очередному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в результате обстрела в селе Грузкое Борисовского района местный житель получил осколочные ранения и перелом ноги.
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