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Мирный житель получил осколочные ранения и перелом ноги после обстрела ВСУ села Грузское

Мирный житель получил осколочные ранения и перелом ноги после обстрела ВСУ села Грузское

Белгородская область подверглась очередному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в результате обстрела в селе Грузкое Борисовского района местный житель получил осколочные ранения и перелом ноги.

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