Петербургское отделение Единой России и МГЕР доставили гуманитарную помощь в Курскую область

Кроме того, в местную больницу были направлены медикаменты и средства РЭБ Петербургское региональное отделение Единой России и МГЕР доставили гуманитарную помощь в пункты временного размещения в Курской области.
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