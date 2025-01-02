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Джейлен Брансон пропустил матч с «Ютой» из-за травмы икроножной мышцы

Лидер «Нью-Йорка» Джейлен Брансон не смог выйти на площадку из-за травмы икроножной мышцы. Брансона в старте должен был заменить Майлз Макбрайд, но незадолго до начала встречи он травмировал мышцу бедра.

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