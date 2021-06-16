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Домашний МАРМЕЛАД для детей своими руками

Домашний МАРМЕЛАД для детей своими руками

Дети будут в восторге от этих красочных сладостей, да и взрослые не останутся равнодушны — низкокалорийно, полезно, радует глаз, а сделать эти легкие чудесные вкусняшки проще простого! Предлагаем вам 12 рецептов изготовления жевательного мармелада.

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